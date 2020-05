Liefdesverklaring aan Irma

Als er iemand tijdens de persconferenties van het kabinet de show steelt, dan is het Irma Sluis wel. De gebarentolk is al een aantal dagen trending op Twitter. Sommigen kijken in eerste instantie niet meer voor de premier en ministers, maar voor de tolk ‘met haar serene gebaren’.

De Drentse rockband Mooi Wark verklaart zelfs de liefde aan Sluis in het nieuwe nummer 'Oh Irma..

