Zelfgenoegzaam luchtje

Sander Lantinga is vooral bekend met collega Coen Swijnenberg, met wie hij al vijftien jaar De Coen en Sander Show presenteert. Bij gelegenheid van die mijlpaal vraagt Sander zich af: wat is het geheim van een succesvol duo? In een vierdelig programma gaat hij op bezoek bij beroemde Nederlandse duo's, bekend van tv, muziek, cabaret en sport. Een interessant idee, dat veel nostalgis..

De uitwerking van dit sterke concept valt helaas tegen. In de eerste aflevering bezoekt Sander slechts anderhalf tv-duo, waarna hij de rest opvult met praten over tv-duo's zonder hen aan het woord te laten. Zo hadden Bassie en Adriaan, als gebroeders Van Toor gebrouilleerd, een boeiend boekje open kunnen doen.

