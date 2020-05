Verrassend veelzijdig

Tom Waes wilde in een nieuw seizoen van Reizen Waes graag Japan beter leren kennen vanwege de Olympische Spelen deze zomer. De montage van zijn programma vond echter al volop in coronatijd plaats en dus lacht hij in een voice-over hartelijk om zijn eerder opgenomen teksten. Een streep door het sportevenement hoeft echter geen streep door de uitzending te betekenen vond hij, want Japan is en blijft een interessant land om te bezoeken, ooit … als het weer kan en mag.