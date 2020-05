Doek valt voor papieren Straatnieuws Utrecht, mogelijke digitale doorstart

Het beeld van dak- en thuislozen die in Utrecht bij supermarkten het Straatnieuws Utrecht verkopen, is verleden tijd. Corona gaf de krant de nekslag. Het laatste gedrukte nummer verscheen in maart, vóór de crisis. Hoofdredacteur Frank Dries vecht voor een doorstart in digitale vorm.

Utrecht

Na 27 jaar kwam er een einde aan de papieren versie van uw krant. Wat doet dit met u?

‘Alsof er een arm is af gegaan. Ik ben al vanaf 1994 betrokken bij het Straatnieuws. Toen maakte ik mijn eerste fotootje. Sinds 2002 ben ik hoofdredacteur. Ik heb hoge pieken en diepe dalen beleefd. Een hoogtepunt was 2015, toen we een scoop hadden. Als eerste krant in Nederland was het ons gelukt paus Franciscus te interviewen. ..

