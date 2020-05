Er is meer dan sport

Zo lieten filmregisseurs Darren Aronofsky, Martin Scorsese en Oliver Stone zien dat hun kritische, soms zelfs negatieve kijk op sport tot klassiekers kan leiden. Hun films laten zien wat er met sporters gebeurt buiten de sport om. Zo komt de vraag naar voren of sport wel het belangrijkste is. Raakt wat echt belangrijk is in het leven niet ondergesneeuwd? In Foxcatcher gebeurt dat lette..

Drie jaar voordat regisseur Bennet Miller verraste met Foxcatcher, deed hij dat al met een andere sportfilm, Moneyball (2011). Het waargebeurde verhaal over honkbalclub Oakland Athletics, die een Yale-econoom in dienst nam als manager, gaf te denken over wat er belangrijker is voor de sport: geld of liefde voor het spel. Ook Foxcatcher (2014) is gebaseerd op echte geb..

