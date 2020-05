Veel minder kijkers voor persconferentie

Hilversum

De persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen is dinsdag door veel minder mensen bekeken dan eerdere persconferenties. In totaal keken via de NPO, RTL en SBS zo'n 5,7 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De afgelopen maanden haalde het kabinet met de updates 7 miljoen kijkers. De laatste grote persconferentie, twee weken geleden, haalde dit aantal net niet. De best bekeken persconferentie blijft de update van 21 april, toen er ruim 7,8 miljoen mensen keken. Dinsdag keken 4,1 miljoen mensen via NPO 1. Daarna volgden RTL 4 (1,3 miljoen) en SBS 6 (275.000). <