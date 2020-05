KRO-NCRV brengt 'TV-Toppers' terug

Hilversum

Het programma TV-Toppers van KRO-NCRV keert terug. De show, waarin nostalgische beelden uit de televisiegeschiedenis worden herhaald, krijgt deze zomer een plekje op de zaterdagavond van NPO 1. Anita Witzier neemt de presentatie op zich. 'Juist in deze tijden waarin we meer tijd met elkaar doorbrengen, is het bijzonder om vanaf de bank mee te gaan in een reis door onze geweldige televisiegeschiedenis', zegt Witzier in De Telegraaf. TV-Toppers werd eerder tussen 2004 en 2007 gemaakt door de NCRV. Het was Jos Brinks laatste programma voordat hij in augustus 2007 overleed. <