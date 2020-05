In de voetsporen van Simon & Garfunkel

Voor een vijfdelige tv-serie over Simon & Garfunkel reisde zangduo Nick & Simon met hun vriend Kees Tol naar New York. Simon Keizer (niet vernoemd naar Paul Simon) kreeg de liefde voor hun muziek met de paplepel ingegoten.

Amersfoort

Art Garfunkel of Paul Simon?

‘Dat is lastig natuurlijk, maar voor deze serie hebben Nick en ik ons allebei op een van hen in het bijzonder gericht. Ik heb me vooral verdiept in Art. Als wij als Nick & Simon optreden, heb ik vaak ook de rol die Art had. Nick neemt vaak de lead, ik zing de tweede stem en zorg voor de kleuring.’

Simon en Garfunkel hadden al vrij snel bonje en gingen uit elkaar. Kunnen jullie daar iets van leren?

