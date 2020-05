Corona in Zuid-Afrika

Zuid-Afrikacorrespondent Bram Vermeulen onderzoekt de impact van het coronavirus in Kaapstad, waar een volledige lockdown is ingesteld. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en zo veel mogelijk binnen te blijven, wat haast niet te doen is in de dichtbevolkte townships. Want hoe houd je afstand als je in een hutje woont waar de hele dag de zon op brandt en waarin het niet uit te houden is?