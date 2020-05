Priester met waterpistool

Als er op anderhalve meter afstand gewerkt moet worden, zijn er soms creatieve oplossingen nodig. Ook voor priesters. Katholieke kerken hebben doorgaans wijwater bij de deur staan. Bij binnenkomst kunnen bezoekers hun vingers daarin dopen om vervolgens een kruisje te slaan. Ook wordt het sprenkelen van wijwater gebruikt om een zegen te geven.

In tijden van corona gaat dat lastig. Naast dat het niet hygiënisch is om met meerdere personen de vingers in hetzelfde water te dopen en vervolgens het gezicht aan te raken, komen veel mensen sowieso de kerk niet meer in.

