Een afscheid voor altijd

Iedere maandagavond klinken er Nederlandstalige liederen uit een molen in Brazilië. Deze worden gezongen door de leden van het boerenmannenkoor. Zij wonen in Brazilië, maar hebben hun wortels in Nederland. Hun ouders verhuisden vlak na de Tweede Wereldoorlog naar een ander continent, in de hoop daar wel een bloeiend boerenbedrijf op te kunnen bouwen.

In de driedelige serie Vaarwel Nederland worden Nederlanders opgezocht die al jarenlang in het buitenland wonen. Vorige week keken emigranten terug op de tijd waarin zij Nederland verruilden voor Israël. Veel van deze emigranten hadden de concentratiekampen van de nazi's overleefd en zagen na terugkeer geen toekomst meer voor zichzelf in Nederland. Uit verlangen naar een eigen..

Vanavond zien we de verhalen van Nederlanders die naar Brazilië vertrokken. Na de Tweede Wereldoorlog lag een deel van Nederland in puin en was er sprake van schaarste. Bovendien besloot de overheid dat boerenbedrijven niet mochten uitbreiden. Een aantal boeren vreesde dat hun zonen geen gezond boerenbedrijf zouden erven en zochten naar manieren om toch een goedlopend bedrijf op te bouwen...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .