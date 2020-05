Opa woont achter in tuin

Programmamaker Frans Bromet volgt de familie Korevaar na de keuze hun 'opa Koos' een plekje achter in de tuin te geven.

Veel mensen vragen zich af wat ze met hun ouders moeten 'doen', als zij op leeftijd zijn gekomen. Door bezuinigingen hebben achthonderd bejaardenhuizen hun deuren moeten sluiten. Alleen de 'zware gevallen' kunnen terecht in een verzorgingstehuis. Zo lang mogelijk thuis wonen is de tendens, met hulp van mantelzorg of de thuiszorg. Dat legt een grote druk op familie, zeker als de ..

Marco en Anita Korevaart, de zoon en schoondochter van weduwenaar 'opa Koos', staan op een belangrijk punt in hun leven. Hij woont op zichzelf, maar zijn gezondheid gaat achteruit en hij voelt zich eenzaam. Het begon als grapje, vertelt Anita. Gekscherend zeiden ze tegen opa: 'Als je het niet ziet zitten om in een bejaardentehuis te zitten, kom je toch bij ons in de tuin te wonen?..

