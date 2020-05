Lunchen op de wc

In het dichtbevolkte Tokio krijg je bijna geen contact met anderen, vertelt Paulien Cornelisse. ‘Wat wij pas doen als we met een levensbedreigend virus te maken krijgen, doen Japanners vanzelf: ze vermijden het liefst elk fysiek contact.’ Veel mensen wonen er alleen en een groot deel van de mensen jonger dan dertig jaar heeft nog nooit een relatie gehad.

In dit nieuwe seizoen van Tokidoki - Pauliens lievelingswoord dat ‘soms’ betekent - gaat Paulien opnieuw in Japan op onderzoek uit. In elke aflevering staat een uniek Japans woord centraal dat eigenlijk niet te vertalen is. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen staat het woord Hitori-Bocchi centraal: moederziel alleen. Meer dan een derde van de Japanners woont al..

De Japanse overheid subsidieert daarom speciale speeddate-avonden waarvan Paulien er ook een bezoekt. Van tevoren krijgen de mannen tips over hoe ze een vrouw aan de haak slaan, maar op de avond zelf blijkt dat vooral de vrouwen het gesprek gaande houden. In Japan wordt het steeds normaler dat de overheid dit soort speeddatesessies organiseert, vertelt een betrokkene, maar het gewenste effect -..

