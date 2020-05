Fake news als wapen

Wie op sociale media zit, heeft in de afgelopen maanden ongetwijfeld halve waarheden en fake news over het coronavirus langs zien komen. Van ‘tips’ om niet besmet te raken of snel te genezen tot het verzonnen nieuws dat een Italiaanse priester een beademingsapparaat aan iemand anders zou hebben afgestaan. Maar hoe vecht je tegen zoiets ongrijpbaars als een leugen?

Dat onwaarheden niet altijd onschuldig zijn, heeft de complottheorie wel duidelijk gemaakt die 5G-netwerken linkte aan het coronavirus: ook in Nederland werd brandgesticht bij meerdere zendmasten voor het mobiele netwerk – die vaak niets met 5G te maken hadden.

In de Baltische staten is de situatie rond desinformatie en nepnieuws nog grimmiger, blijkt uit deze Tegenlicht-uitzending. De machtige oosterbuur, Rusland, probeert onrust te stoken onder de Russische minderheid in die landen via sociale media en Russische tv-zenders. Journalisten, politici en defensiemedewerkers die zich bezighouden met het rechtzetten van misleidende, verzonnen of o..

