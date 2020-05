'Conducteurs missen de reizigers enorm'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

NS-directeur Roger van Boxtel was donderdag bij Op1 te gast. Hij werd daar bevraagd over hoe het reizen met de trein er vanaf 1 juni uit gaat zien. Hij had zich duidelijk voorbereid op kritische vragen, bijvoorbeeld over het feit dat reizigers tegenover elkaar mogen zitten bij de raamzijde van de trein. Dat heeft te maken met de veiligheid van de NS-medewerkers die door het gangpad lop..



Nog meer coronagerelateerde talkshowgasten afgelopen week: bij M was woensdag cabaretier Johan Goossens te gast. Hij is lid van het Amsterdams Gemengd Koor (AGK). Op 8 maart zong het AGK de Johannes-Passion in het Concertgebouw te Amsterdam, niet wetende dat dit grote gevolgen zou hebben: 102 van de 130 koorleden werden getroffen door het coronavirus. 'Het virus was begin maart..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .