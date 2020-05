Laetitia van der Lans stopt als hoofd levensbeschouwing bij KRO-NCRV

Op eigen initiatief stopt Laetitia van der Lans per 1 juli 2020 als hoofd van de afdeling levensbeschouwing van omroep KRO-NCRV. Zij was sinds 1 november 2019 de opvolger van Leo Fijen in die functie.

Hilversum

‘Het is mij duidelijk geworden dat ik meer een ondernemer ben dan een manager in een grote maatschappelijke mediaorganisatie’, schrijft Van der Lans in een mededeling die naar partners van de omroep is gestuurd. Ook is het besluit haar zwaar gevallen, mede omdat ze ‘met iedereeen binnen KRO-NCRV heel fijn heeft samengewerkt’. Maar ze is ‘in het afgelopen half jaar helaas tot de conclusie ..

