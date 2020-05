Eeuwige jeugd bestaat niet

In de negentiende eeuw bestond de term midlifecrisis nog niet, maar de Noorse schrijver Henrik Ibsen (1828 –1906) wist heel goed wat het was. Zijn toneelstuk Bouwmeester Solness is er het schoolvoorbeeld van. Halvard Solness is een ambitieuze vijftiger bij wie de twijfel is binnengeslopen; hij is bang dat de jeugd hem voorbij zal streven. Op dat moment verschijnt Hilda Wangel aan..

Regisseur Noah Baumbach tekent de generaties vrij clichématig. En de jongere generatie lijkt met de personages van Jamie en Darcy wel erg egoïstisch en narcistisch, hoewel eigenlijk geen enkel personage in While We’re Young bijster sympathiek is. De regisseur – vanwege zijn licht filosofische stijl wel vergeleken met Woody Allen – zoomt graag in op de verv..

