Ouders testen de zelfbeheersing van hun kinderen met de Fruit Snack Challenge

‘Oké, hier zijn je stukjes fruit. Maar wacht even. Raak het nog niet aan. Ik ben even weg. Je mag het opeten wanneer ik terug ben.’ Zo start bijna elke Fruit Snack Challenge. De ouders laten de camera draaien en lopen zelf de kamer uit en laten een verdwaasde peuter achter.

Dan volgt de test: kunnen ze de verleiding weerstaan? Voor sommige kinderen is de beproeving zwaar. Ze pakken de snack en stoppen die bijna in hun mond, maar leggen die daarna toch weer terug. Anderen wachten amper tot hun ouder de kamer uit is en eten alles gauw op. Maar er zijn verrassend veel video’s van peuters die braaf blijven wachten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .