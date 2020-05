Een update van Instagram helpt om pesters op het platform het zwijgen op te leggen

Als er een belangrijke reden is te noemen voor het feit dat mensen hun socialemedia-account stopzetten, dan is dat vaak dat ze onderdeel zijn geworden van haat, trollen of ongewild een rol krijgen in een foute meme. Nu samenzweringstheorieën veel worden gedeeld, gepaard gaande met allerlei in stelling gebrachte trollenlegers om de, naar hun opvatting, verkeerde stemmen van weerwoord te voorzien..

Instagram, onderdeel van Facebook, heeft nu een belangrijke update doorgevoerd in hun antipestprogramma. Met deze update kunnen gebruikers veel gemakkelijker negatieve reacties beheren of verwijderen en juist positieve reacties uitlichten. De nieuwe functies worden stap voor stap doorgevoerd. Als eerste kunnen meerdere negatieve reacties worden verwijderd (tot 25 in één keer) en de desbetreffen..

