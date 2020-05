Australië wint AI Songfestival met liedje met dierengeluiden

Team Uncanny Valley uit Australië wint het AI Songfestival. Voor hun nummer Beautiful the World is gebruik gemaakt van geluiden van Australische dieren, artificiële intelligentie en echte vocalisten.

Er deden dertien teams uit acht verschillende landen mee aan het AI Songfestival dat georganiseerd werd door de VPRO in samenwerking met NPO 3FM en NPO Innovatie. Vanaf 10 april konden luisteraars stemmen. Net als bij het Eurovisie Songfestival werden de liedjes ook door een vakjury beoordeeld. De jury, bestaande uit AI experts Vincent Koops (NL), Anna Huang (VS) en Ed Newton-Rex (VK)..

Met de stemmen van het internationale publiek erbij wonnen de Australiërs. Hun nummer is, zoals verplicht was, deels met artificiële intelligentie gemaakt. Bijzonder is dat het team hun zelflerende computer trainde met geluiden van bijvoorbeeld koala’s, kookaburra’s en Tasmaanse duivels. Met het nummer willen de makers de nadruk vestigen op de natuur die na de bosbranden van het..

