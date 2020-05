Omroep Ongehoord Nederland (ON) raakt twee van haar oprichters kwijt. Ybeltje Berckmoes stapt op als secretaris en Joost Niemöller legt zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht neer.

Amsterdam

Daarmee zijn zes van de acht mensen die vorig jaar aan de basis stonden van de rechtse omroep nu vertrokken. Oud-VVD-politica Ybeltje Berckmoes baarde op 6 mei opzien door in een online-uitzending van de omroep met een channeling medium een poging te doen contact te krijgen met Pim Fortuyn. Volgens haar is er bij ON echter onvoldoende ruimte voor 'spirituele en andersoortige ervaringen'.

