Verbitterde schaapherder

Schapenheld volgt de moeizame strijd van schaapherder Stijn. Is er in Nederland nog ruimte voor dit oeroude beroep?Je kunt natuurlijk niet naar schaapherder Stijn kijken zonder even te denken aan die ene beroemde schaapherder van weleer, die nog een slinger in zijn buidel had om leeuwen op afstand te houden. Of aan die man die bevend voor een brandende braamstruik stond.