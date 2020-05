Eerste, echte liefde

Marga Bult (63) kennen we als voormalig leadzangeres van de meidengroep Babe. Minder bekend is dat zij ook haar verpleegstersdiploma heeft en vóór haar zangcarrière in de zorg heeft gewerkt. Kruispunt volgt haar terwijl ze haar oude beroep weer voor een tijdje oppakt en coronapatiënten verzorgt. Tegelijkertijd blikt zij terug op haar leven.