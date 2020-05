Een addertje onder het groene Alpengras

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

In het KRO-NCRV-programma Keuringsdienst van Waarde een typisch onderwerp in de categorie 'Waarom heb ik daar nooit eerder over nagedacht?' Een groot chocolademerk - Milka - beweert dat zijn chocolade gemaakt wordt met Alpenmelk. Op de etiketten staat de Milka-koe in een berglandschap en een melding 'gemaakt van 100 procent Alpenmelk'. De Keuringsdienst krijgt argwaan e..



Wie graag zorgeloos verder zouden leven, zijn de antilockdownbetogers. In het NTR-programma Danny op straat beelden van de demonstratie die zij hielden op 28 april. 'Freedom', schreeuwt een van hen. Het gevoel van onvrijheid zit diep, blijkt uit de gesprekken die Danny Ghosen met tegenstanders van de huidige coronamaatregelen voert. 'Je kunt een land kapot bezuinigen, m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .