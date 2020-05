Niet te dichtbij komen

‘Message personnel’ is de ondertitel van de door WilliamKarel geregisseerde documentaire over de beroemdste actrice van Frankrijk: Isabelle Huppert. Toch wordt het geen moment écht persoonlijk.

Als jong meisje, met een gezicht vol sproeten, breekt ze in de jaren zeventig door met diverse Franse films, onder andere naast Romy Schneider. Alles kan ze spelen: van een rebelse, schreeuwende puber tot een kille, zwijgzame vrouw. Het is vooral haar blik, haar gezichtsexpressie, waar ze om bekendstaat. ‘Rollen met veel tekst vind ik moeilijker dan de meer zwijgzame rollen’, zei ze..

Huppert vindt dat acteurs hun privéleven niet hoeven te tonen, dat ze niet meteen publiek figuur hoeven te worden. Soms is ze in interviews wel openhartig, maar ook dan gaat het over hoe ze haar vak beleeft. Zo vertelt ze, nadat ze moeder is geworden en een tijdje het acteren op een laag pitje had staan, in een interview dat ze zich gerealiseerd heeft dat ze met regisseurs altijd een soo..

