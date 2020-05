Dansende zusjes gaan viral

Als je de zusjes Norah, Yarah en Rosa eenmaal bezig hebt gezien, dan zul je ze niet zomaar vergeten. Op Instagram hebben de drie meiden, ze noemen zich 'Let it Happen', met 119.000 volgers een enorm bereik opgebouwd. Ze waren al eens te gast bij de tv-show van Ellen DeGeneres en zijn een internationaal fenomeen. Regelmatig hebben ze een viral te pakken en het was de afgelopen dagen wede..

Het laatste filmpje dat ze deelden gaat namelijk ook weer als een wilde over Instagram (183.000 views), Facebook (1,1 miljoen views) en Twitter (1,8 miljoen views). Deze dance performance op het liedje 'Get on the good foot' maakten ze als een muzikaal eerbetoon aan James Brown, de Godfather of Soul. De energie spat van de video af. Mensen genieten van het filmpje waar..

