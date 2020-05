Hit van nieuwsgierig meisje

Tijdens zware tijden zijn het vaak kinderen die in hun onschuld ons aan het lachen brengen. Zo ook de dochter van Lisa. Het meisje schreef een eigen liedje getiteld: 'I Wonder What's Inside Your Butthole'. Vertaald naar het Nederlands is dat: 'ik vraag mij af wat er in je poepgat zit'. Lisa heeft haar dochter gefilmd terwijl die het liedje zingt en die video is op Twitter in..

'Ik vraag me af wat er in je poepgat zit', zingt het meisje in een roze pyjama met hartjes en sterretjes. 'Misschien zijn het astronauten en misschien zijn het aliens, allemaal in je poepgat. Wat zit er in je poepgat, dat heb ik altijd willen weten.' Het meisje heeft een gitaar in haar handen en doet net alsof ze speelt, maar er komt weinig geluid uit.

