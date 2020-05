Viral: Tijdloos, bewonderenswaardig en een vriendelijk gebaar

Spanjaard Iván Fernández Anaya lag tweede tijdens een crossloop in Burlada, in de Spaanse provincie Navarra. De zolen van zijn schoenen waren donker van de modder waar hij en de andere deelnemers doorheen geploeterd hadden. Het was 2 december, toeschouwers droegen mutsen en warme jassen. Hij droeg een hemd en korte loopbroek, maar wel handschoenen. Hij wist dat het gat met degene die eerste lag..

Maar hij stopte te snel. Zo’n tien meter voor de werkelijke finishlijn stopte Mutai met lopen, denkend dat hij er al was. Een sportmoment dat past in de categorie van Nederlandse langebaanschaatser Hilbert van der Duim, die tijdens het wereldkampioenschap in 1981 een rondje te vroeg al juichend over de finish reed. In het geval van Mutai zag zijn achtervolger, de Spanjaard, wat er aan de hand w..

