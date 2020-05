Ruim 3,5 miljoen kijkers voor citytrips

Hilversum

Boer zoekt Vrouw blijft het populairste programma van de zondag. Net als voorgaande weken was het programma zondag het best bekeken programma van de dag. Ruim 3,5 miljoen mensen zagen op NPO 1 hoe de boeren op citytrip gingen met hun potentiële liefdes, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het was de een-na-laatste aflevering van het seizoen. Volgende week volgt de grote ontknoping en komen kijkers te weten of de zoektocht naar de liefde succesvol was. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met ruim 2,6 miljoen kijkers tweede op de lijst, Op1 eindigde met ruim 1,3 miljoen kijkers als derde. <