Helse dilemma's

Walraven van Hall was ‘de minister-president van het Nederlandse verzet’ in de Tweede Wereldoorlog, maar bleef lange tijd bij het grote publiek tamelijk onbekend. Daarin bracht de film Bankier van het verzet verandering.

De machtigste prestatie van de Nederlandse illegaliteit, noemde historicus Loe de Jong de verrichtingen van de broers Walraven (Wally) en Gijs van Hall. Hoe meer je erover hoort, hoe wonderlijker de constatering dat hun verhaal zo onbekend is gebleven. Want wat de Van Halls voor elkaar kregen, was gigantisch. Ze pleegden de grootste bankfraude in de Nederlandse geschiedenis, om daarmee het verz..

De illegale activiteiten van Wally van Hall beginnen in 1941. Eerst met een geldinzameling voor de deelnemers aan de Februaristaking. Later in het jaar komt hij in aanraking met mensen achter de actie ‘Zeemanspot’, een geldpot waarmee gezinnen van zeevaarders worden gesteund die na de Duitse inval voor de geallieerden zijn gaan varen. Weer iets later is het Nationaal Steunfonds een ..

