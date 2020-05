Viral: ‘Pasgeboren babypanda moet Mie heten’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is een panda geboren.

‘Hoera, een pandajong!’, schrijft Ouwehands Dierenpark in Rhenen blij en trots op zijn website. Reuzenpanda Wu Wen is bevallen, en dat is bijzonder nieuws, aangezien reuzenpanda’s niet vaak overgaan tot voortplanting. Volgens het dierenpark komt dat onder andere doordat het leefgebied van de reuzenpanda, een bedreigd diersoort dat alleen in China in het wild voorkomt, kleiner wordt door de bouw..

Op Twitter wordt massaal gereageerd op de geboorte van panda. Sommigen kunnen niet wachten het jonge dier te bekijken. ‘Eindelijk leuk nieuws’, schrijven twitteraars. Een vrouw heeft het bericht al bestempeld als ‘het beste nieuwtje van 2020’. Over een mogelijke naam voor het dier zijn veel socialemediagebruikers het al eens. ‘Ik kan alleen maar hopen dat ze die panda Mie gaan noemen’, reageert..

