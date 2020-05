Moeder van duizenden

De verzetsheldin Truus Wijsmuller-Meijer (1896-1978) is relatief onbekend gebleven. Maar dankzij haar kordate optreden, doorzettingsvermogen en onverschrokkenheid redde zij het leven van duizenden Joodse kinderen via de zogenoemde 'kindertransporten'.

'Ze was één bonk. Als je haar zag, wist je: hier kom ik niet omheen.' Zo beschrijft Steph Vaessen Truus Wijsmuller, met wie hij van 1972 tot aan de dood van Wijsmuller in 1978 bevriend was. Maar Wijsmuller had één groot verdriet in haar leven: haar man Joop en zij waren kinderloos. Toch bleef ze daar niet in hangen, zegt Mirjam Bolle-Levie, die haar kende van..

Haar onverzettelijke karakter stelde haar in staat om dat te doen wat geen vrouw in die tijd zou durven: in 1938 naar Wenen afreizen om de SS'er Adolf Eichmann te ontmoeten. Hij is op dat moment bevoegd te beslissen over de emigratie van Joden. Wijsmuller heeft zijn toestemming nodig om Joodse kinderen uit Duitsland en Oostenrijk naar Engeland te laten reizen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .