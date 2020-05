Verwoesting en herstel

Dit is een portret van de Libanese beeldend kunstenaar Rayyanne Tabet (1983). Zijn overgrootvader was nauw betrokken bij de spectaculaire opgravingen van Tell Halaf, een beroemd paleis in Syrië uit 6000 voor Christus en spioneerde tegelijkertijd voor de regering in Beiroet. Tell Halaf ligt tegenwoordig op de grens van Syrië en Turkije, in gebied dat in handen van de Koerden is.