'Ik ga altijd heel netjes naar de kerk'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

In Een jaar op Overkempe worden de 135 bewoners van woon- en werkgemeenschap Overkempe in het Overijsselse Boskamp gevolgd. Zij hebben allemaal een beperking. De aflevering van afgelopen zondag begint met een feest: Peter is jarig en hij wordt toegezongen door alle bewoners. Al vindt niet iedereen dat leuk - een van de bewoners staat met haar vingers in haar oren. Peter is gemakkelijk ..

Ook Michel herinnert zich zijn vorige verjaardag nog goed. Gingen jullie dansen?, vraagt de filmmaker hem. Maar dat was niet het geval. Wel gingen Michel en zijn bezoek gebak eten, een biertje drinken en hapjes eten. 'Dat was echt interessant leuk', zegt hij overtuigd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .