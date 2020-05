Winst b&b naar weeshuis

Het concept is inmiddels wel bekend maar daarom niet minder leuk: drie eigenaren van bed and breakfasts logeren een nacht bij elkaar en betalen de prijs die zij hun verblijf waard vinden. De eigenaar die het hoogste percentage van zijn vraagprijs betaald krijgt, wint de aflevering.

In deze derde aflevering van het nieuwe seizoen ontvangen Ria en Theo als eerste hun collega’s in hun dijkhuis aan de Lek. Vrijwel meteen gebeurt wat dit programma voor de kijkers interessant maakt: er volgt kritiek op elkaars bed and breakfast. Zo vindt Anita uit Brabant het jammer dat ze de badkamer met de andere gasten moet delen. ‘Daar ben ik niet zo van.’ Een van de ander..

De tweede nacht wordt doorgebracht in de bed and breakfast van Ria en Jon, dicht bij het centrum van Gouda. De winst die ze uit hun bed and breakfast halen, geven ze aan goede doelen waaronder een weeshuis in Afrika. ‘We doen het niet voor het geld’, vertelt Ria. Jon vult aan: ‘In het buitenland is zoveel armoede en echte nood. Geld is niet de oplossing, maar het kan wel mense..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .