Zo pijnlijk is een coronatest

Het filmpje is ruim 4,5 miljoen keer bekeken en werd deze week als eerste door Klara Sjöberg gedeeld op Twitter. In het filmpje zie je een militair die een test ondergaat om vast te stellen of hij drager is van het coronavirus. Bij deze zogenoemde swap-test wordt een wattenstaafje in de neus gestopt. En bij deze militair zie je dat het niet 'een beetje in de neus' is, want de watte..

Erg subtiel gaat het allemaal niet en de militair, hoofd ver achterover en zittend op een stoel, ondergaat de procedure heftig schuddend, waarschijnlijk van de pijn of in ieder geval door overduidelijk ongemak. Klara schrijft in haar tweet dat deze procedure haar deed denken aan een scène uit de Actiethriller Total Recall, een film uit de jaren negentig.

