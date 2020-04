Koelkasten vol lekker eten

Dieetprogramma’s zijn er al jaren, denk aan bijvoorbeeld Obese en My 600 lb life. De EO komt nu met een Britse serie over jongeren met overgewicht (ruim drie miljoen Britse jongeren hebben overgewicht, aldus de serie). Focus ligt volgens de omroep in Het is jouw schuld dat ik dik ben niet zozeer op het afvallen, maar op verantwoordelijkheid, vergeving en herstel.

Het concept is helder: zes jongeren dagen hun ouders uit om samen met hen zes weken de strijd tegen de overtollige kilo’s aan te gaan, want volgens de pubers is hun overgewicht de schuld van de ouders. Dat is op zichzelf wel een interessante discussie, want wie halen immers het eten in huis, geven een bepaald voorbeeld of leren hoe je met tegenslag en emoties omgaat zonder troost te zoeke..

Helaas gaat het programma maar heel even zo diep. Dat is wanneer wordt ingezoomd op de band tussen de 14-jarige Libby, die in de eerste aflevering centraal staat, en haar moeder. Ze geeft aan dat ze het gevoel heeft dat haar moeder zich voor haar schaamt en het liefst pronkt met slanke zus Issy (16). Dat is ook een van de gevoelens die haar aanzet tot nog meer eten. Die bekentenis slaat bij moe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .