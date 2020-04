Martine Crefcoeur (84) overleden

Rotterdam

Actrice Martine Crefcoeur is afgelopen zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Rotterdam. Dat maakte een goede vriendin van Crefcoeur die haar belangen behartigt bekend. Crefcoeur vertolkte als eerste actrice in Nederland in de jaren vijftig de rol van Anne Frank in Het Dagboek van Anne Frank bij Toneelgroep Theater, waarmee ze veel succes oogstte. Crefcoeur verscheen destijds ook vaak in diverse televisierollen. In de jaren zeventig had Crefcoeur succes met haar rol als Gina in The Family, over bewoners van een kraakpand. Ze speelde ook in meerdere Rotterdamse theatergezelschappen. <