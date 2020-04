Geen bittere vrouw

Willeke Alberti is verweven geraakt met de geschiedenis van de Nederlandse muziek. Telkens weer geeft een bescheiden inkijkje in haar leven – van beginnende ster tot diva die haar strepen heeft verdiend.

Die terugblik wordt al in het begin van de documentaire slim aangevlogen. We zien Alberti met haar persoonlijke assistent een inloopkast vol schoenen opruimen. Aan elk paar kleeft een herinnering, zeker als er tussen de pumps en laarzen pantoffels opduiken van vader Willy.

De reis naar het prille begin van haar carrière is dan snel ingezet. Waar haar vader al de gevierde zanger was, mocht zij aan zijn zijde langzaam uitgroeien tot een zangeres van formaat. Dat weemoedige gevoel wordt nog eens extra aangewakkerd als we zien hoe Alberti met jonge zanger Mart Hoogkamer, varend over de Amsterdamse grachten, ‘Lachen, beetje huilen’ zingt, het laatst..

