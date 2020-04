Sami Blood is een trefzeker debuut over een folkloristisch aandoend volk in het hoge noorden van Europa, maar bovenal een indrukwekkend portret van een jonge vrouw.

Ze wil niet langer anders zijn, maar juist die keuze plaatst haar buiten alle hokjes. In zekere zin is Sami Blood een typisch coming-of-age-verhaal. Een meisje dat opgroeit naar de volwassenheid gaat de beknelling van haar opvoeding ervaren en probeert los te breken. Wat de film bijzonder maakt, is dat de setting waarin Elle-Marja is opgegroeid zo anders is dat het verhaal met extra kr..

Elle-Marja groeit namelijk op in Lapland. Ze is dochter van Sami-ouders. Hun volk houdt rendieren en is de laatste oorspronkelijke, inheemse bevolkingsgroep van Europa. Ze kennen een eigen taal, eigen gebruiken en eigen kleding. En daarbij, levend in de jaren 30 van de vorige eeuw, zijn ze ook een vreemd en buitenissig volk dat opgevoed en onderzocht dient te worden.

