Afstuderen in de recessie, hoe zal dat zijn?

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

In het consumentenprogramma Radar spreekt Antoinette Hertsenberg een groep die eveneens hard geraakt wordt door de coronacrisis, maar niet helemaal in beeld lijkt te zijn bij de overheid: studenten. 'Studenten maken zich veel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, over de vraag: is mijn diploma nog evenveel waard en hoe gaat dat straks, als ik afstudeer in een recessie', v..

Zo'n 1500 studenten meldden zich bij de organisatie omdat ze angst hebben voor de toekomst. Op dit moment hebben zij ongeveer 530 euro in de maand minder in de knip, vanwege het wegvallen van inkomsten uit een bijbaantje. Een groot aantal studenten werkt immers in de horeca.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .