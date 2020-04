Hij doet zijn naam eer aan

Het waargebeurde verhaal van Richard en Mildred Loving brengt ons een halve eeuw terug in de tijd. We zien de liefde tussen een blanke man en een zwarte vrouw illegaal verklaard worden, omdat een interraciaal huwelijk inging tegen de heersende Amerikaanse wetten.

Dat mensen van een verschillend ras met elkaar mogen trouwen, is iets wat nu redelijk vanzelfsprekend in de oren klinkt, maar ongeveer een halve eeuw geleden in Amerika nog door de wet verboden was. Volgens de sheriff in Loving is het heel logisch dat mensen trouwen met een partner van hun eigen ras. Dat is Gods wet. Een mus en een spreeuw kiezen ook hun eigen soort. Het is het soort r..

Hoewel de thematiek schrijnend is, houdt regisseur Jeff Nichols het verhaal heel klein. Nergens worden de emoties vet aangezet. Dat is lovenswaardig, maar het geeft de film ook een merkwaardig onnadrukkelijk karakter. Dat is een klein minpunt in een sterk verhaal met goede hoofdrolspelers. Zo speelt Ruth Negga met overtuiging een zachte vrouw die strijdbaar is, waar Joel ­Edgerton even over..

