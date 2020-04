De Bill Clinton Album Challenge circuleert op Instagram en zo doe je mee

Er zijn in deze quarantainetijd veel memes en challenges viral gegaan op Instagram. Maar de laatste dagen circuleert een wel heel opvallende foto in Instagram Stories. Het is een gephotoshopte foto van de voormalig Amerikaanse president Bill Clinton in kleermakerszit. Clinton heeft een koptelefoon op en houdt een lp vast. Op de grond slingeren nog drie albums. De foto komt uit 1999 en werd gepu..

In 2012 creëerde Thomas Miller, een data engineer uit San Francisco, de website BillClintonSwag.com. De website werkt als een generator, je zoekt je favoriete albums op en de site plakt ze in de foto met Bill Clinton. Volgens website Know Your Meme werd de Bill Clinton Swag in 2013 gedeeld op verschillende Amerikaanse nieuwssites, waaronder BuzzFeed. Waarom de foto nu ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .