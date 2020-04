Wonen in een zandbak

In dit reisprogramma over het Midden-Oosten reist Kefah Allush naar het stadje M’hamid el Ghizlane in Marokko, dat geteisterd wordt door de woestijn. Vroeger was het een oase, een plek waar karavanen water, voedsel en schaduw vonden. Maar is het dat nog steeds?, vraagt Allush zich af.

Lopend door de met zand bedekte straten merkt hij op: ‘Het is echt een spookstad zo.’ Want het zand is zo hoog dat hij er zo overheen kan lopen tot hij op het dak van een huis staat. ‘Dat is gevaarlijk’, waarschuwt een voorbijganger hem. De mannen raken in gesprek en Allush hoort dat de plek waar hij staat ooit een drukbezochte markt was. ‘Het zand woont hier. Wie ..

Deze aflevering maakt deel uit van de vierde reisserie van Allush: Oases in de Oriënt. Allush is in zijn reizen altijd op zoek naar kleine verhalen van gewone mensen. ‘Doorgaans krijgt het publiek het harde nieuws uit deze regio te horen: ronkende koppen en reportages over dictatoriale regimes en religieuze spanningen. Begrijp me niet verkeerd: nieuws is belangrijk, maar het..

