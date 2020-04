Viral: Een zacht fotokussentje voor 94-jarige veteraan

De 94-jarige Ken Benbow viel elke nacht in slaap met een foto van zijn overleden vrouw. De zeventienjarige verzorger Kia Mariah Tobin maakte zich zorgen over het feit dat de oude man zichzelf zou kunnen snijden aan het glas van het fotolijstje. Daarom bedacht ze een mooi alternatief.

In een video, gepubliceerd door een nieuwswebsite voor de Britse stad Manchester, is te zien hoe Ken van Kia een zacht kussen krijgt met een foto van zijn overleden vrouw erop. Het duurt maar een paar seconden tot Ken met het kussen in zijn armen geklampt in huilen uitbarst. Op Twitter is de video is binnen een dag al ruim zeven miljoen keer bekeken, ook op Facebook en Instagram zijn de beel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .