Feeling voor de veiling

Het is uitgestorven in de straat in Vlissingen, waar Adrie en Francien al 65 jaar een groentezaak runnen. Vroeger was dat wel anders, memoreert Adrie. Het hoogbejaarde echtpaar zet zich met hart en ziel in, maar hun gezondheid gaat steeds verder achteruit. Zus Ada maakt zich zorgen. Hoe lang houden ze het nog vol?

In het kneuterige winkeltje in de binnenstad van Vlissingen ga je terug in de tijd. De potjes jam en appelmoes staan uitgestald in hoge stellages. Er is nog een ouderwetse weegschaal, bruine betegeling op de vloer. De telefoon, zo’n ouderwets toestel, rinkelt. Het is een van de vaste klanten, Anton. Adrie krabbelt de bestelling op een blaadje. ‘Vijf komkommers, mandarijnen, een kilo..

Paul, een andere vaste klant, komt langs. ‘Wat zullen we eens eten vandaag?’ mijmert hij. ‘Doe maar een pondje snijbonen.’ Met een mesje haalt Adrie de punten eraf. Vervolgens gaat Francien aan de slag met een machine. Dan rest haar nog de taak om de aardappelen te schillen voor het avondeten. Pastagerechten staan nooit op het menu. ‘We zijn echte boereneters. Lekk..

