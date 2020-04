Zangeressen van OG3NE scoren met medleys op YouTube

De Nederlandse band OG3NE bestaat uit zussen Lisa, Amy en Shelley Vol. Misschien kent u de zussen van het televisieprogramma The Voice of Holland, dat ze wonnen in 2014. Of van hun deelname aan televisieprogramma Beste Zangers, of hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2017. Waar de zussen nationaal en internationaal vooral om bekend staan, is hun unieke samenzang. Van jongs af aan zingen ze al samen, schrijven ze liedjes, en bewerken ze bestaande liedjes zo dat ze passen bij hun meerstemmigheid.