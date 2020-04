Gaga bedankt Nederland

Nederland en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben punten gescoord bij de Amerikaanse zangeres Lady Gaga. De vijftig miljoen euro die het Nederlandse kabinet bijdraagt aan internationaal onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus valt in goede aarde bij de popster.

‘Bedankt Nederland & Hugo de Jonge voor je steun voor een vaccin tegen COVID-19 en aan de WHO!’, schreef Lady Gaga in een tweet. De Jonge antwoordde binnen een mum van tijd: ‘Blij te helpen. Het vinden van een vaccin en dat op korte termijn vinden is cruciaal in de wereldwijde strijd tegen COVID-19. We moeten onze krachten bundelen om op dat punt te komen.’ Gaga bena..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .