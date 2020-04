'Stond ik maar in de file'

De coronacrisis brengt vele vormen van leed met zich mee, in de eerste plaats is het verschrikkelijk dat zo veel mensen een dierbare verliezen. Ook ondernemers lijden; sommige van hen hadden tot een paar maanden terug een goedlopend bedrijf, terwijl ze nu geen enkele klant meer hebben. VPRO Tegenlicht brengt de situatie van taxichauffeurs in beeld.

Op veel plekken in de wereld ligt het openbare leven al een tijdje stil. De straten zijn leeg en de mensen reizen nauwelijks. Dat vormt een groot probleem voor zelfstandig taxichauffeurs. In de eerste week van april reed VPRO Tegenlicht mee met taxichauffeurs, in verschillende steden, om te ervaren welke impact de coronacrisis op hen heeft.

'Drie weken geleden kon ik in principe vijf gezinnen te eten geven', zegt een taxichauffeur uit Amsterdam. Hij had namelijk veel klandizie en speelde ritjes door naar andere chauffeurs. 'Dan gaat het pijn doen als je moet zeggen: morgen is er niets. Op een gegeven moment reed ik zo veel mogelijk zelf, want je moet eerst je eigen schoenen poetsen voor je die van een ander poetst.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .