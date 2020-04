Metro keert niet meer terug als papieren krant op stations

Metro stopt na bijna 21 jaar definitief op papier. De krant verschijnt momenteel door de coronacrisis alleen online, maar de printeditie keert ook in de toekomst niet meer terug op de stations. De coronacrisis heeft de gratis krant zwaar getroffen, zegt uitgeverij Mediahuis. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer viel drastisch terug. Daardoor was de papieren editie niet langer rendabel. Op 20 maart verscheen de laatste. Metro is volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten en de exploitatie was de laatste jaren al nauwelijks kostendekkend, aldus een verklaring aan het personeel. <

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.